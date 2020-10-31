أسوان يطلب ضم حارس الإسماعيلي في صفقة تبادلية

وصلت المفاوضات بين نادييّ أسوان والإسماعيلي إلي مراحل متقدمة لضم مهاجم الفريق فادي فريد من خلال صفقة تبادلية بإعارة محمد فوزى حارس الفريق إلي صفوف أسوان بالموسم الجديد .





وعلم موقع "صدى البلد " أن أسوان عرض علي فريق الإسماعيلي صفقة تبادلية بالاستغناء له عن حارسه محمد فوزى مقابل الموافقة علي رحيل فادي فريد من صفوف أسوان .





ومن المنتظر أن يرد نادي الإسماعيلي على هذا العرض خلال الساعات المقبلة لحسم الصفقة.





ويسعى سامى الشيشينى ، المدير الفني لأسوان، للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل الإستعداد للدورى في الموسم الجديد وعدم العودة سريعا لدورى المظاليم، في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الدوري العام المقبل.