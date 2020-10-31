AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسوان يطلب ضم حارس الإسماعيلي في صفقة تبادلية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:06 م
نادي أسوان
نادي أسوان
Advertisements
رباب الهوارى
وصلت المفاوضات بين نادييّ أسوان والإسماعيلي إلي مراحل متقدمة لضم مهاجم الفريق فادي فريد من خلال صفقة تبادلية بإعارة محمد فوزى حارس الفريق إلي صفوف أسوان بالموسم الجديد .

وعلم موقع "صدى البلد " أن أسوان عرض علي فريق الإسماعيلي صفقة تبادلية بالاستغناء له عن حارسه محمد فوزى مقابل الموافقة علي رحيل فادي فريد من صفوف أسوان .

ومن المنتظر أن يرد نادي الإسماعيلي على هذا العرض خلال الساعات المقبلة لحسم الصفقة.

ويسعى سامى الشيشينى ، المدير الفني لأسوان، للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل الإستعداد للدورى في الموسم الجديد وعدم العودة سريعا لدورى المظاليم، في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الدوري العام المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

بعد عودة شريف للأهلى.. صفقات هجومية جديدة فى إنبي

بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق.. محافظ أسوان يستقبل سامى الشيشينى

مهاجم نادي المنيا على رادار الشواكيش

خاص .. فادي فريد يقترب من ارتداء قميص الإسماعيلي

رسميا.. أسوان يضم طه عادل لاعب نادي مصر

ترشيحاتنا

فاجأتها سكتة قلبية أثناء طابور الصباح.. وفاة معلمة بإحدى مدارس الدقهلية

.فيديوجراف.. الطفلة ماريا تثأر لنفسها من شقيقتها الكيادة

موقف محرج لرانيا منصور في الجونة السينمائي

الرئيس السيسي يشهد افتتاح جامعة الملك سلمان وعددا من المشروعات بشرم الشيخ

بعد خطوبتها في ختام مهرجان الجونة.. 10 صور تكشف عن فساتين بشرى

مصر والعراق يوقعان 15 اتفاقية تعاون بين البلدين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السيدات فوق الأربعين.. احذري هذه العلامات تشير لمرض خطير

دراسة.. لقاح الأنفلونزا فعال للحماية من كورونا.. تفاصيل

الهالوين وفيروس كورونا.. 5 طرق سليمة للاحتفال والحفاظ على الصحة