الأمم المتحدة تحذر من تصدير السيارات المستعملة للدول النامية

حذر تقرير صادر من الامم المتحدة من استيراد السيارات المستعملة سواء سيارات ، وشاحنات ، وحافلات ، والتي يتم تصديرها من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان إلى دول العالم النامي .
وأظهر التقرير أنه تم تصدير ما يقرب من 14 مليون سيارة مستعملة في جميع انحاء العالم في الفترة بين عامي 2015- حتى 2018 وصدر حوالي ما يقرب 80 % منها إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأظهر التقرير أنه تم تصدير ما يقرب من 14 مليون سيارة مستعملة في جميع انحاء العالم في الفترة بين عامي 2015- حتى 2018 وصدر حوالي ما يقرب 80 % منها إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للبيئة " يونيب" فإن تلك السيارات المصدرة ، والتي بحسب اللوائح لا تلبي أدني معايير السلامة تزيد من خطر تغير المناخ بشكل هائل إذا انها تصدر انبعاثات أكثر نسبة 90 % من نظيراتها الملائمة للبيئة .
كما ناشد البرنامج الدول المتقدمة إلى التوقف عن تصدير السيارات التي لا تجتاز عمليات التفتيش المتعلقة بالبيئة والسلامة ، ولاتعد صالحة للسير على الطرقات .
كما ناشد البرنامج الدول المتقدمة إلى التوقف عن تصدير السيارات التي لا تجتاز عمليات التفتيش المتعلقة بالبيئة والسلامة ، ولاتعد صالحة للسير على الطرقات .