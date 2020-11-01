الأمم المتحدة تحذر من تصدير السيارات المستعملة للدول النامية

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للبيئة " يونيب" فإن تلك السيارات المصدرة ، والتي بحسب اللوائح لا تلبي أدني معايير السلامة تزيد من خطر تغير المناخ بشكل هائل إذا انها تصدر انبعاثات أكثر نسبة 90 % من نظيراتها الملائمة للبيئة .



كما ناشد البرنامج الدول المتقدمة إلى التوقف عن تصدير السيارات التي لا تجتاز عمليات التفتيش المتعلقة بالبيئة والسلامة ، ولاتعد صالحة للسير على الطرقات .





