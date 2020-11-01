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سيارات

الأمم المتحدة تحذر من تصدير السيارات المستعملة للدول النامية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
حذر تقرير صادر من الامم المتحدة من استيراد السيارات المستعملة سواء سيارات ، وشاحنات ، وحافلات ، والتي يتم تصديرها من الولايات المتحدة وأوروبا  واليابان إلى دول العالم النامي .

وأظهر التقرير أنه تم تصدير ما يقرب من 14 مليون سيارة مستعملة في جميع انحاء العالم في الفترة بين عامي 2015- حتى 2018 وصدر حوالي ما يقرب 80 % منها إلى البلدان  منخفضة ومتوسطة الدخل.

 ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للبيئة " يونيب" فإن تلك السيارات المصدرة ، والتي بحسب اللوائح لا تلبي أدني معايير السلامة تزيد من خطر تغير  المناخ بشكل هائل إذا انها تصدر انبعاثات أكثر نسبة 90 % من نظيراتها الملائمة للبيئة .

كما ناشد البرنامج الدول المتقدمة إلى التوقف عن تصدير السيارات التي لا تجتاز عمليات التفتيش المتعلقة بالبيئة والسلامة ، ولاتعد صالحة للسير على الطرقات .


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