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رياضة

ليفربول ضد ويست هام.. محمد صلاح يمنح ليفربول التعادل في الشوط الأول بعد خطأ جوميز

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:23 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقدم فريق وست هام يونايتد، على ضيفه ليفربول بهدف دون رد بالشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

تقدم الضيوف ويست هام من كرة عرضية من جهة اليسار أبعدها جو جوميز بشكل خاطيء فوصلت إلى فورنالس المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

حاول ليفربول إدراك التعادل في الدقيقة الـ25 في أول فرصة خطيرة لأصحاب الأرض، بعدما مرر محمد صلاح الكرة إلى القادم من الخلف جوردان هندرسون، ليسددها قائد الفريق مباشرة تجاه مرمى وست هام، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

فرصة ليفربول الثانية في المباراة جائت عند الدقيقة الـ37، بعدما أرسل السنغالي ساديو ماني الكرة إلى الظهير الأيسر أندرو روبيرتسون، ليطلق الكرة قوية على الطائر لكنها مرت فوق العارضة الأفقية لمرمى الحارس لوكاس فابيانسكي.

سجل محمد صلاح الهدف من ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول بعد إعاقة لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 44.

ووصلت نسبة الاستحواذ 76 % ليفربول مقابل 24 % وست هام.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في بريميرليج خلف إيفرتون بفارق الأهداف، حيث يتساوى الفريقان في الرصيد بـ13 نقطة، فيما يأتي وست هام بالمركز الـ13 بثماني نقاط.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، ناثانيل فيليبس، جو جوميز، أندرو روبيرتسون، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، كورتيس جونز، ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.

تشكيل وست هام: لوكاس فابيانسكي، فلاديمير كوفال، فابيان بالبوينا، أنجيلو أوجبونا، آرون كريسويل، أرثر ماسواكو، ديكلان رايس، توماس سوسيك، بابلو فورنالس، جارود بوين، سيباستيان هالير.

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