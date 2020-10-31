ليفربول ضد ويست هام.. محمد صلاح يمنح ليفربول التعادل في الشوط الأول بعد خطأ جوميز

تقدم الضيوف ويست هام من كرة عرضية من جهة اليسار أبعدها جو جوميز بشكل خاطيء فوصلت إلى فورنالس المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

تقدم فريق وست هام يونايتد، على ضيفه ليفربول بهدف دون رد بالشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

حاول ليفربول إدراك التعادل في الدقيقة الـ25 في أول فرصة خطيرة لأصحاب الأرض، بعدما مرر محمد صلاح الكرة إلى القادم من الخلف جوردان هندرسون، ليسددها قائد الفريق مباشرة تجاه مرمى وست هام، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر.





فرصة ليفربول الثانية في المباراة جائت عند الدقيقة الـ37، بعدما أرسل السنغالي ساديو ماني الكرة إلى الظهير الأيسر أندرو روبيرتسون، ليطلق الكرة قوية على الطائر لكنها مرت فوق العارضة الأفقية لمرمى الحارس لوكاس فابيانسكي.