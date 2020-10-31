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تعليم

رئيس جامعة طنطا يفتتح معرضًا للفنون التشكيلية للطلاب

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:00 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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احمد علي
افتتح الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا ، اليوم السبت، معرض الفنون التشكيلية للطلاب الجامعة.

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وجاء ذلك على هامش انعقاد مجلس الجامعة اليوم، بمشاركة نائبا رئيس الجامعة الدكتور الرفاعي مبارك والدكتور كمال عكاشة ، وعدد من رؤساء الجامعة السابقين، وعمداء الكليات، والدكتور مجدى وكوك منشق الأنشطة الطلابية، وجمال حمزه مدير عام رعاية الشباب .

وأبدى الدكتور عماد عتمان، إعجابه الشديد بأعمال الطلاب الفنية خلال استعراض لوحاتهم، مشيدًا بتنوع اللوحات المعروضة التي ضمت أعمال الرسم بالرصاص والتصوير الزيتي والأشغال الفنية .

وقال الدكتور الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعرض مستمر على مدار أسبوع للطلاب الهواة المشاركين في مركز الفنون التشكيلية بإدارة النشاط الفني بالجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة ، إلى أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية المختلفة، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز ثقافة المشاركة والمنافسة الشريفة بين الطلاب لتأهيل كوادر قادرة على المنافسة محليا ودوليا، واستثمار مواهب الطلاب وطاقاتهم الإبداعية وقدراتهم الفنية على النحو الأمثل.

وأوضح الدكتور مجدى وكوك منشق الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن معرض الفنون التشكيلية يضم 50 لوحة فنية من أعمال الطلاب تحت إشراف فني من مدربين متخصصين في مجالات التصوير الزيتي والأشغال الفنية والنحت والخط العربي والرسم بالرصاص.
رئيس جامعة طنطا يفتتح معرضًا للفنون التشكيلية للطلاب
رئيس جامعة طنطا يفتتح معرضًا للفنون التشكيلية للطلاب
رئيس جامعة طنطا يفتتح معرضًا للفنون التشكيلية للطلاب
رئيس جامعة طنطا يفتتح معرضًا للفنون التشكيلية للطلاب

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