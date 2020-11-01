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رئيس الشيوخ: وضع توصيات المجلس في الأدراج لن يتكرر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:36 ص
رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ
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محمد حليم قنديل
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه قال للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عند زيارته لهم في المجلس، إن توصيات المجالس السابقة كانت توضع في الأدراج، ولا يريد أن يتكرر هذا المشهد ثانية.

وأضاف «عبد الرزاق» خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن المجلس يحتوي على قامات علمية وثقافية وقانونية كبيرة سواء من المنتخبين أو المعينين من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي و"هذه نعمة من الله لنا".

وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، أن عند حصار جماعة الإخوان الإرهابية المحكمة الدستورية العليا لم نكن نشعر بالأمان تماما في هذا الوقت، ولكنا داومنا على أن نحكم بالعدل، وألا نكون مسيسين لطرف أو حكم معين.

وأشار إلى أنه سوف يكون هناك لجان متخصصة بمجلس الشيوخ وسوف تحتوي على قمم فى العلم والمعرفة.

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