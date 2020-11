بإطلالة كاجوال.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها

View this post on Instagram

النهاردة وانا بحضر عدد من الافلام اللي كسبت جوايز في مهرجان الجونة.. بجد فن عظيم و ممتع استمتعت بكل الافلام اللي شوفتها النهاردة و الكادرات الرائعة العظيمة و التمثيل الممتع.. شكرا مهرجان الجونة و ده الهدف الاساس للمهرجان اننا نشوف افلام و فن و ثقافات معروضة في افلام من كل العالم عندنا في مصر .. شكرا تاني مهرجان الجونة .. @elgounafilmfestivalofficial