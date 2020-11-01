بإطلالة كاجوال.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها





تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أزرق فضفاض ونسقت معه بلوزة بأكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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وانتعلت ميريهان حسين حذاء مسطح باللون الأبيض، فيما ارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الفوشيا، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة والمتناسقة مع لون بشرتها.



