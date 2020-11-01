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مرأة

بإطلالة كاجوال.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:58 ص
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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هاجر هانئ
حرصت ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أزرق فضفاض ونسقت معه بلوزة بأكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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وانتعلت ميريهان حسين حذاء مسطح باللون الأبيض، فيما ارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الفوشيا، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة والمتناسقة مع لون بشرتها.

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