بإطلالة بسيطة .. ميريهان حسين تتألق في مهرجان الجونة السينمائي

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وأكملت ميريهان حسين إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج و حذاء ذي كعب عال بنفس اللون و تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة وغير المبالغ فيها.









أما من الناحية الجمالية اعتمدت ميريهان حسين على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.