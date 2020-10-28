AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة بسيطة .. ميريهان حسين تتألق في مهرجان الجونة السينمائي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:53 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
Advertisements
هاجر هانئ
تألقت الفنانة ميريهان حسين  في أول ظهور لها على السجادة الحمراء، وذلك خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.


ظهرت ميريهان حسين على السجادة الحمراء بفستان متوسط الطول وذي أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها و منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.


اقرأ أيضا..


وأكملت ميريهان حسين إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج و حذاء ذي كعب عال بنفس اللون  و تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة وغير المبالغ فيها.


أما من الناحية الجمالية اعتمدت ميريهان حسين على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.
بإطلالة بسيطة .. ميريهان حسين تتألق في مهرجان الجونة السينمائي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفوشيا .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة ملفتة.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها

بفستان ملفت.. مي سليم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

بفستان مكشوف.. زوجة آسر ياسين تستعرض أناقتها في افتتاح مهرجان الجونة

بفستان غير تقليدي.. شاهد إطلالة بشري في افتتاح مهرجان الجونة

بإكسسوارات أنيقة وفستان بسيط.. يسرا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

ترشيحاتنا

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

بعد الحرمين.. دولة عربية تفتتح ثالث أكبر مسجد في العالم

أحمد مرتضى منصور يوجه رسالة إلى العتال وممدوح عباس

"هتضربوا بالجزمه يا جهله"| ريهام سعيد تهدد هؤلاء.. اِعرف الحكاية

بعد الدفع بخزانيّ مياه| إخماد حريق هائل بمخزن خردة بصفط اللبن.. صور

بين الغرابة والجرأة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات النجمات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

AdvertisementS

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

جد رضيع طوخ: بنتي بريئة وجوزها طردها.. وهو فيه أمّ تموّت ضناها

الإدارة القانونية بوزارة الرياضة: الطعن على حكم مركز التسوية يوقف التنفيذ فورًا

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على بطلان لائحة الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة

اجتماع جديد لفريقى التحقيق المصري والإيطالي في وفاة جوليو ريجيني.. صور

أناقة شياكة جرأة| 70 صورة على السجادة الحمراء في اليوم"6" من مهرجان الجونة..شاهد

انقلاب أتوبيس مدارس في شارع مصطفى النحاس وتهشم سيارتين

بعد انتقاده للنادي.. بيراميدز ردا على تركي آل الشيخ: لا يملك حصة وعلاقته بنا انتهت

ماكرون يعلن الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا

ناد بلا رئيس بلا لائحة بلا قناة.. مرتضى منصور: انتظروا بيانا بالصوت والصورة

بين الغرابة والجرأة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات النجمات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

برئاسة مصر| مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين نقل المقاتلين الأجانب إلى القارة السمراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكاش مايوه.. سارة حناشي بإطلالة جديدة مثيرة في الجونة السينمائي

الكاروهات الأحمر.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

بإطلالة بسيطة .. ميريهان حسين تتألق في مهرجان الجونة السينمائي