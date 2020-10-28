بإطلالة بسيطة .. ميريهان حسين تتألق في مهرجان الجونة السينمائي

تألقت الفنانة ميريهان حسين في أول ظهور لها على السجادة الحمراء، وذلك خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.
ظهرت ميريهان حسين على السجادة الحمراء بفستان متوسط الطول وذي أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها و منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.
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وأكملت ميريهان حسين إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج و حذاء ذي كعب عال بنفس اللون و تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة وغير المبالغ فيها.
أما من الناحية الجمالية اعتمدت ميريهان حسين على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.