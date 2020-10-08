بـ الكاجوال الجذاب.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها





وظهرت بها ميريهان حسين ، مرتديا بنطالا جذابا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، وتي شيرت بسيط باللون الأسود، ونسقت معه كارديجان جذاب باللون الأصفر.









ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ميريهان حسين في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال انوثتها.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة طبيعية وجذابة تتناسب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع سلاسل بسيطة حول الرقبة.