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بـ الكاجوال الجذاب.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:28 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
نهى هجرس
شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة تخطف الأنظار.

وظهرت بها ميريهان حسين، مرتديا بنطالا جذابا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، وتي شيرت بسيط باللون الأسود، ونسقت معه كارديجان جذاب باللون الأصفر.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ميريهان حسين في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال انوثتها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة طبيعية وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع سلاسل بسيطة حول الرقبة.
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