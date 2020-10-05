ميريهان حسين توضح سبب اختفائها الفتره الأخيرة من السوشيال ميديا

نشرت الفنانة ميريهان حسين ، فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.





ويظهر فى الفيديو مقطع من مسلسل جمجوم و بم بم و يظهر فى المقطع الفنان محمد عبد الرحمن.





وكتبت معلقه على الفيديو:" جمجوم و بم بم مسلسل الشركة الالمانية لمكافحة الخوارق ".







و كتب لها احد المتابعين معلقا :" كنتى مختفيه ليه الفتره اللى فاتت دى".

لترد عليه ميريهان معلقه:" شويه اكتئاب خريفي".





يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.





وشاركت مؤخرًا فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطي.



