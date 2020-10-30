بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ميريهان حسين

لفتت الفنانة الشابة ميريهان حسين الأنظار في الأيام الماضية وذلك بعدما شاركت في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة و أطلت على السجادة الحمراء بإطلالات جمعت بين الجرأة والأناقة و البساطة أيضا.





حيث ظهرت بفستان متوسط الطول وذي أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها و منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.





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أكملت ميريهان حسين إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج و حذاء ذي كعب عال بنفس اللون و تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة الأنيقة و المتناسقة مع ملابسها.





أما إطلالتها الثانية أرتدت جمبسوت أنيق باللون الكحلي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن ذوقها الرفيع في أختيار الملابس التي تظهر بها، كما اتسم التصميم بأكمامه الغير تقليدية.





نعرض لكم فيما يلي أبرز إطلالات ميريهان حسين التي أثارت الجدل...



