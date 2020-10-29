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مرأة

أيهما أجمل.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالتين من دون بطانة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:43 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تعد الفنانة ميريهان حسين   من النجمات اللاتى أثارت الجدل خلال السنة الماضية، وهذا العام من خلال إطلالتها الأنيقة الجريئة التى ظهرت بها فى مهرجان الجونة.


وتعتمد ميريهان حسين  على إبراز أنوثتها بمجموعة من الإطلالات الأنثوية مثل الفساتين القصيرة والمكشوفة، بأكثر من تصميم.

.تألقت الفنانة ميريهان حسين  في أول ظهور لها على السجادة الحمراء، وذلك خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.


واعتمدت فى ظهورها الثانى على ارتداء جمبسوت جريء مفتوح من الجانب من كل ساق ومكشوف الصدر والأكتاف وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابه.


لذا ننشر لكم الإطلالتين التى ظهرت بها ميريهان حسين  بمهرجان الجونة.


ظهرت ميريهان حسين على السجادة الحمراء بفستان متوسط الطول وذي أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها ومنحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.

أيهما أجمل.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالتين من دون بطانة
أيهما أجمل.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالتين من دون بطانة
أيهما أجمل.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالتين من دون بطانة
أيهما أجمل.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالتين من دون بطانة
أيهما أجمل.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالتين من دون بطانة
أيهما أجمل.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالتين من دون بطانة

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