بإطلالة جريئة..رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة رانيا يوسف ، متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها.





وظهرت رانيا يوسف في الصورة بإطلالة جريئة وارتدت شيميز قصير.





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :

-قمر يا رانيا

-شكلك حلو

-تجنني





اقرأ أيضًا:



