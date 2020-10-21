بإطلالة جريئة..رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها.
وظهرت رانيا يوسف في الصورة بإطلالة جريئة وارتدت شيميز قصير.
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :
-قمر يا رانيا
-شكلك حلو
-تجنني
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وأخر مشاركات رانيا يوسف الفنية في مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول الذي يعرض على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.