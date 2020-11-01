عبد العال للنواب: لا تغادروا مقاعدكم

شدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة انتظام حضور الأعضاء فى هذه الجلسة، وذلك عقب إحالة قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة.









وقال "عبد العال": "لا تغادروا مقاعدكم، فعقب انتهاء الجلسة البرلمانية، ستعقد اللجنة العامة اجتماعها، وسيعقبها انعقاد جلسة أخرى للبرلمان لمناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن حالة الطوارئ".









كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، ووفقا لقرار الرئيس، فى مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.









وتقضى المادة الثالثة بتفويض وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.









فى سياق آخر، وجه الدكتور على عبد العال التهنئة للنائب محمد أبو العينين بمناسبة فوزه فى انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب عن دائرة العجوزة والدقى، وقال "عبد العال": "المعركة كانت قاسية ولكنك استطعت حسمها".