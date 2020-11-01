الجمهورية: الانتخابات أُجريت تحت إشراف قضائي كامل.. فيديو

قال الكاتب الصحفي
عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية ،إن مؤتمر الهيئة الذي أُقيم اليوم يحتوي
علي العديد من الرسائل التي بعثتها
المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ، وأيضًا انتخابات مجلس الشيوخ .
وأضاف " عبد
الرازق توفيق " في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز " ، أن أصبح
هناك ثقافة في الانتخابات المصرية ، حيث جرت انتخابات مجلس النواب في جو تنافسي
وبأعلى درجات الشفافية .
وتابع رئيس تحرير
جريدة الجمهورية ، أن وعي المواطن المصري واكتسابه ثقافة الانتخابات ، وممارسة حقه
الدستوري والقانوني في ظل وجود الهيئة الوطنية للإنتخابات التي تضمن أعلى معايير
الشفافية والنزاهة ، ووجود إشراف قضائي كامل .
وأكد " توفيق
" ، أن الهيئة الوطنية للإنتخابات هي هيئة مستقلة غير تابعة لأي جهة في
الدولة ، وأن الدولة المصرية تعمل على اكساب المواطن المصري الشفافية ، وإدراكه أن
صوته سيذهب للشخص الذي إختاره عن قناعة .
وأشار ، إلى استمرار
الانتخابات من قبل الدولة المصرية رغم وجود جائحة فيروس كورونا ، على عكس الشعوب الأُخرى
التي قامت بتأجيل إستحقاقتها الانتخابية ، ولكن الارادة المصرية السياسية تكشف أن
الدولة مصرية قادرة أن تعمل تحت أي ظروف لإدارة أي أزمة .
وأوضح ، أن هناك
منظمات مجتمع مدني ، ومنظمات دولية وعالمية ، ووسائل إعلام دولية وعربية ومحلية ،
والمناديب الخاصة بالمُرشحين ، فبتالي كان
إفراز الأصوات أمام المُرشحين على أعلى درجات من الشفافية .
وأضاف ،أن إلتزام
الهيئة الوطنية للإنتخابات بما تريده الدولة في إطار " يحفظ لكل ذي حقًا حقه
" ، سواء من قبل المُرشح أو الناخب ، لذلك قامت الانتخابات بكل حيادية تامة
وموضوعية مطلقة .