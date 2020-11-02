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مرأة

لنسف الكرش.. أسرع مشروب ورجيم يخلصك من الدهون العنيدة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

تعتمد الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن على اتّباع نمط حياة صحيٍّ؛ لزيادة النشاط البدني وحرق السعرات الحرارية فإذا كنت تريدين إنقاص وزنك قبل الشتاء إليك ريجيم سريع إنقاص الوزن وحيل ومشروبات سريعه تحول جسمك لمكينة حرق دهون ونسف الكرش.

نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام

  إليكم نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام  يقدمه موقع برايت سايد.

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الإفطار 6 صباحا

كوب شاى  بلبن خالى الدسم +2 بسكويت دايجستيف
أو قطعة جبن قريش +1توست سن

سناك بعد الفطار بـ3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغداء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من  اللحم المشوى  + 3ملاعق أرز +طبق من السلطة
أو
3 أصابع كفته مشوية  + طبق سلطة
أو 3 كلاعق مكرونة +3 شرائح بانيه مشوى

سناك بعد الغذاء بــ 3 ساعات 
كوب قرفة أو كوب جنزبيل
أو مريمارية وبذر كتان

العشاء .. قبل النوم بساعة 

قطعة جبن قريش + توست سن

مشروبات لحرق الدهون

وبجانب الرجيم السابق إلى مشروب سهلة التحضير. يقدمه موقع برايت سايد لتحويل جسم لمكينة حرق الدهون

مشروب المريمارية  وبذور الكتان

ماذا تحتاجين

1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة مريمارية
1 كوب ماء شرب ساخن


ضعي ملعقة صغيرة من المريمارية  في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.


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