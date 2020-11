محمد النني عقب الفوز على يونايتد: نحن آرسنال

علق المصري الدولي محمد النني المحترف بصفوف آرسنال الإنجليزي، على فوز فريقه على مانشستر يونايتد عبر حسابه على "تويتر"، احتفالا بفوز فريقه.

وشارك النني أساسيًا في مباراة الجانرز أمام الريد ديفلز بالدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بفوز آرسنال (1-0) على ملعب "أولد ترافورد".

ونشر المصري صورة له من اللقاء، معلقًا: "نعود لأرضنا الليلة بثلاث نقاط خاصة جدًا .. نحن آرسنال".

وقدّم النني أداءً مميزًا في مباراة فريقه أمس ، وأشاد به مدربه ميكيل أرتيتا مشيرًا إلى شخصيته التي أظهرها في المواجهة.

Came home tonight with 3 very special points.... We are Arsenal 💪🏼@Arsenal #COYG pic.twitter.com/DPbg1GIVdL