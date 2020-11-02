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رياضة

محمد النني عقب الفوز على يونايتد: نحن آرسنال

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:36 ص
محمد النني
محمد النني
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محمد رشاد
علق المصري الدولي محمد النني المحترف بصفوف آرسنال الإنجليزي،  على فوز فريقه على مانشستر يونايتد عبر حسابه على "تويتر"، احتفالا بفوز فريقه.

وشارك النني أساسيًا في مباراة الجانرز أمام الريد ديفلز بالدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بفوز آرسنال (1-0) على ملعب "أولد ترافورد".

ونشر المصري صورة له من اللقاء، معلقًا: "نعود لأرضنا الليلة بثلاث نقاط خاصة جدًا .. نحن آرسنال".

وقدّم النني أداءً مميزًا في مباراة فريقه أمس ، وأشاد به مدربه ميكيل أرتيتا مشيرًا إلى شخصيته التي أظهرها في المواجهة.

وعبّر محمد النني،  عن سعادته بفوز الجانرز على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

وقال "النني"، في تصريحات تليفزيونية له بعد المباراة، "أثق بقدراتي جيدًا أمام أي منافس، لا أخشى أحدًا، وأشكر الله على الثبات في المستوى".


وأضاف "سعداء بالطبع لفوزنا اليوم، لم نحقق الفوز هنا منذ 14 عامًا، سعداء بالأداء أيضًا، أرتيتا منحني تعليمات قبل المباراة بكيفية التعامل معهم في المساحات لأننا نعرف قوة الشياطين الحمر جيدًا."

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