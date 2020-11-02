استكمال أعمال تطوير شوارع شبرا الخيمة بالانترلوك ..صور

واصلت الاجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية متابعة استكمال مشروعات الخطه الاستثماريه وتطوير الطرق واستكمال إعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الداخلية وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.









وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة قيام إدارة الطرق باستكمال اعمال متابعه اعمال تطوير الشوارع الداخلية ببلاط الانترلوك بمنطقه الوحده الجديده بشارع عبده موافى.





واشار رئيس الحى الى ان ذلك ياتى فى اطار متابعة المشاريع الخدمية والاهتمام بتطوير الطرق والشوارع ورفع كفاءتها وفى ظل المتابعة اليومية للأعمال القائمة.





واكد بكر أن اعمال التطوير بالشوارع الداخليه تاتى بالتزامن مع اعمال رفع كفاءه وتطوير الشوارع العمومية والجارى تطويرها حاليا و التى منها شارع مزرعه البط.





وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقد خلالها اللجنة الرئيسية لإنتخابات مجلس النواب بمدرسة الزراعة ببنها وعدد من اللجان الفرعية لوقوف على جاهزيتها لاستقبال انتخابات مجلس النواب والمقرر إجرائها يومي السبت والأحد القادمين.





تفقد المحافظ مدارس ابن خلدون الإبتدائية ومدرسة هدى شعراوى ومدرسة الامام محمد عبده ومدرسة بنها الثانوية بنات ومدارس السيدة عائشة وسعد زغلول وعبد المنعم رياض و15 مايو وجمال الدين افغانى بمنطقة المنشية بمدينة بنها كما تفقد المحافظ أيضا مجمع خدمات المرأة المعد لإستضافة المترددين علي المحافظة خلال فترة الإنتخابات.





اطمأن المحافظ من مديري المدارس على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة الأمراض والأوبئة استعدادا لاستقبال المشرفين على العملية الانتخابية والمواطنين للإدلاء بأصواتهم.