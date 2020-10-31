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محافظات

مصادرة تروسيكل ألقى مخلفات بشارع 15 في شرق شبرا الخيمة.. صور

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:51 م
مصادره ترويسكل يقوم
مصادره ترويسكل يقوم بالقاء المخالفات بشارع ١٥ بحى شرق شبرا
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إبراهيم الهوارى
تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من ضبط تروسيكل يقوم بإلقاء المخلفات بشارع 15 بحى شرق شبرا الخيمة وتشويه المظهر العام وعلى الفور تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.


وجاء ذلك وفقا لتعليمات بناء محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان بأحكام الدور الرقابي من خلال المتابعة المستمرة للقضاء على كل ما يقوم بتشويه المظهر العام للشوارع والميادين.

من جانبه أكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق على ضرورة تكثيف حملات المتابعة على مدار اليوم ومجابهة كل ما يقوم بتشوية وتقليل المجهودات التى تقوم بها أجهزة الحى فى رفع كفاءة منظومة النظافة فقد تم ضبط تريسكل بشارع ١٥ مايو يقوم بإلقاء المخلفات وتشويه المظهر العام الأمر الذى يعمل على انهاك الاجهزه التنفيذيه لأداء أعمالها فى أعمال النظافة وتم الضبط والتحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يرافقه الدكتور محمد عبد الله مدير إدارة البيئة بالمحافظة قد تفقد المدافن الصحية بالمحافظة، ويتابع أعمال تطوير شارع شركات البترول بمسطرد.

وتأتى الجولة في ضوء توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالمتابعة الميدانية المستمرة للمراكز والمدن والأحياء.

وتفقد نائب المحافظ مشروع المعالجة والتخلص الأمن للمخلفات البلدية الصلبة (المدفن المحكوم بالعبور) والذي يشتمل على مجموعة من الأخوار الطبيعية على مسطح حوالي 15 فدان بالإضافة إلى خلية دفن على مسطح حوالي 8 أفدنة بمدينة العبور، كما تفقد المدفن الصحي بعرب العليقات بالخانكة لمتابعة انتظام سير العمل وتطبيق الاشتراطات البيئية والوقائية.

كما تفقد نائب المحافظ ومدير إدارة البيئة بالمحافظة محرقة النفايات الخطرة التابعة لمديرية الصحة والتي تعمل لخدمة جميع مستشفيات المحافظة بكامل طاقتها الاستيعابية (9 محارق).

واختتم الدكتور حماد جولته بتفقد سير العمل بشارع شركات البترول بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، كما تابع أعمال رصف طريق عزبة أفندينا ضمن تطوير المنطقة الجغرافية لشركات البترول.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ضمن البرنامج التدريبي المعد لهم تحت إشراف نائب المحافظ.

مصادرة تروسيكل ألقى مخلفات بشارع 15 في شرق شبرا الخيمة.. صور
مصادرة تروسيكل ألقى مخلفات بشارع 15 في شرق شبرا الخيمة.. صور
مصادرة تروسيكل ألقى مخلفات بشارع 15 في شرق شبرا الخيمة.. صور

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