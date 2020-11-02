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توك شو

القابضة للمياه: القاهرة بها نحو 20 ألف بالوعة مطر.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:37 ص
الدكتور أحمد معوض،
الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه بالقاهرة يوجد أكثر من 20 ألف بالوعة أمطار، مشيرا إلى أن الماسورة الخاصة بكل منطقة يتم إرسالها إلى محطات الرفع.

وأضاف "معوض" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مباه أمطار الكورنيش بالإسكندرية يتم إرسالها إلى البحر، موضحا أن تلك المياه لا يتم صرفها إلى النيل.

وتابع أن المناطق الساخنة بالنسبة للأمطار مثل نفق العروبة والجيزة ، والذي تم حل تلك المشكلة بالعام السابق.

وأكد أن هناك بعض الأماكن التى يحدث بها تمركز للأمطار، لافتا إلى أن الشركة الأن تستعد للشتاء من خلال دعم أسطول الشركات التابعة لها، بالإضافة إلى حفر بالوعات جديدة لإستقبال أى كمية من الأمطار.

وأشار إلى أنه يوجد بصرف الإسكندرية فوق الــ 40 ألف بالوعة لإستقبال كمية الأمطار، مضيفا إلى أنه كان يوجد مشاكل بسبب الأمطار فى الإسكندرية، إلا أن المواطنين لم يشعروا بها.

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