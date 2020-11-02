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رياضة

غدا.. منتخب مصر لكمال الأجسام للرجال يتوجه إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
أنهى الاتحاد المصري لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم،كافة الإجراءات الخاصة لسفر منتخب الرجال والأساتذة لكمال الأجسام للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من ٥ حتى ٩ نوفمبر ٢٠٢٠ المقامة في مدينة سانتا سوزانا الإسبانية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب القومي فجر غد الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات منافسات بطولة العالم للرجال والأساتذة لكمال الأجسام ، كما أجري جميع أفراد البعثة مسحة كورونا وأسفرت عن سلبية النتائج للجميع. 

تجدر الإشارة إلى أنه كان مقررًا إقامة بطولة العالم لكمال الأجسام للرجال والأساتذة في مدينة بينيدورم الإسبانية، ولكن تم اختيار مكان أخر وهي مدينة سانتا سوزانا الاسبانيه.

وأكد الدكتور عادل فهيم ، رئيس الاتحاد المصرى ورئيس الاتحادين العربى والأفريقى، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام، ان بعثة منتخب الرجال و الأساتذة سوف تضم 21 لاعبًا يشاركون فى منافسات الرجال والأساتذة لكمال الأجسام والفيزيك فى المراحل السنية للرجال تحت 40 سنة والأساتذة من 40 سنة حتى 50 سنة، ومن 50 سنة وحتى 60 سنة ، وفوق 60 سنة. وأضاف "فهيم" كلنا امل في حصول منتخب مصر لكمال الأجسام للرجال والأساتذة على العديد من الميداليات الذهبية ومركز متقدم في بطولة العالم.

يرأس البعثة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد يرافقه ، المهندس سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد، و كابتن محمد محسن الحكم الدولي ،وكابتن محمد محسن بودي مدرب المنتخب القومى و كابتن اسامة مدبولي مدرب منتخب

واللاعبون الابطال أمير معبد، سيد النسر ، ياسر عتبة ،أحمد سامي، عمرو الحديدي، شريف الشيوي، حمدي غانم، هاني معتمد، أحمد محمد عبد العزيز، سراج الدين طه ، فادي محمد، هشام ابو الدهب،مصطفى الكاشف، محمد إسماعيل زايد، حمدى نوفل، السيد محمود ،وائل يوسف ، محمد شعبان، عماد محمود، محمد نشأت، محمد حكم

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