AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبد الناصر محمد يقود بهلاء العماني للمركز السادس في الدوري

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:09 م
بهلاء العماني
بهلاء العماني
Advertisements
منتصر الرفاعي
نجح الجهاز المصرى لفريق بهلاء العمانى بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفنى ومعاونيه مصطفى عسكر المدرب العام ووسام إسماعيل مدرب حراس المرمى فى قيادة الفريق لتحقيق المركز السادس من الدورى العماني بعدما حقق الفوز فى آخر مباريات الفريق فى الدورى بعدما كان الفريق فى المركز الـ12 قبل قدوم عبدالناصر وجهازه.

وقاد عبدالناصر محمد الفريق لتحقيق فوز كبير على مرباط بـ7 أهداف دون رد فى أول مباراة له، ثم التعادل أمام فريق عمان ثم اختتمها بالفوز على فريق السويق بثنائية نظيفة ليحقق الفريق أفضل تريتب له فى الدورى العمانى خلال السنوات الماضية.

واستقر المدير الفنى على وضع خطة اعداد الفريق للموسم الجديد وتحديد احتياجاته من الصفقات الجديدة التى يرغب فى التعاقد معها خاصة بعدما قرر الإبقاء على 15 لاعبًا فقط من القائمة الموجودة حاليًا لعدم قناعته بباقى اللاعبين.

واتفق المدير الفنى مع رئيس النادى على إجراء عملية تدعيم بعناصر موهوبة خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وطلب التعاقد مع لاعبين من الدورى المصرى ويتم حاليًا التفاوض مع أنديتهم للوصول إلى عرض مالى مناسب بين الطرفين.

وصرف مسئولو بهلاء مكافأة إجادة لكل اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى بعد المستوى الطيب الذى ظهروا عليه فى المباريات الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاضرة لفايلر مع لاعبي الأهلي

خلال أيام.. عبدالناصر محمد يبدأ مهمته مع بهلا العمانى بـ4 صفقات مصرية

غدًا.. عبد الناصر محمد يبدأ رحلته مع نادي بهلا العمانى

اليوم.. عبدالناصر محمد يخوض تدريبه الأول مع بهلا العمانى

عبد الناصر محمد: موسيماني لا يليق باسم وتاريخ النادي الأهلي

عبد الناصر محمد: فرجاني ساسي يتعامل بتعالي مع الزمالك

ترشيحاتنا

بهوت شورت.. مريهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

إغلاق وصيانة 7 طرق بسبب السيول في البحر الأحمر وجنوب سيناء

فيديو جراف.. سحب فئات 5 و10 جنيهات من ماكينات البنك الأهلي

أصيب بوعكة صحية| اللحظات الأخيرة في حياة نائب البحيرة قبل وفاته

لعدم إثارة الفزع.. العائلة الملكية في بريطانيا تخفي سرًا مهمًا عن الشعب| صور

رسالة مؤثرة من موسيماني إلى مؤمن زكريا عقب احتفالات الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا السيارات الطائرة تحصل على تصريح بالسير في الطرق العامة.. فيديو و صور

بعد فوز نسمة عطا الله باللقب.. خبير تغذية ورشاقة يشيد بمتسابقات ملكة جمال مصر

ملفتة و على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة فساتين نسرين طافش