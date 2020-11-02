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تعليم

حملات توعية لطلاب مدارس مطروح لترشيد استهلاك المياه

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:09 م
جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أيمن محمود
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حملات توعية حول ترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي لطلاب المدارس  بمطروح.


حيث قامت  الادارة العامة للعلاقات العامة والتوعية  بشركة مياة مطروح  بعمل ندوة توعية لطلاب  معهد مطروح الثانوي الازهري للفتيات وطلاب مدرسة السيدة عائشة الاعدادية وطلاب مدرسة الرويني الابتدائية. 

وتناولت الندوات أهمية الحفاظ على المصادر الطبيعية للمياه وطرق ترشيد الاستهلاك والحافظ علي شبكات الصرف الصحي .

وقام فريق التوعية بشرح مصادر المياه بمحافظة مطروح وكيفية الحفاظ عليها عن طريق عدة وسائل منها استخدام القطع الموفرة للمياه وكيس الازاحة بالإضافة الي كيفية الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي من عدم القاء المخلفات الصلبة والزيوت في البالوعات .

كما تم  عمل ورشة رسم للطلاب في نهاية الندوة وقام فريق التوعية بعمل مسابقة للطلاب وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

وأكد الدكتور  إبراهيم خالد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المياه والصرف الصحي ان هذه الحملات  تأتى بناء علي توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  لتوعية طلاب المدارس   بترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي .

 
واضاف أنه تم اطلاق إدارة التوعية  برنامج  التوعية للعام الدراسي 2020/2021 لطلاب المدارس لأهمية  ترشيد استهلاك المياه وما يسببه الاسراف في استخدامها من خسائر ضخمة تتحملها الدولة بالإضافة للضغط الكبير علي شبكات الصرف الصحي نتيجة الاسراف واساءة استخدام المياه  بالإضافة الي كيفية الحافظ علي شبكات الصرف الصحي .

وأوضح ان البرنامج يحتوي  علي عدة محاور منها ندوة بطابور الصباح بالاشتراك مع الاذاعة المدرسية وندوات للطلاب بقاعات المدرسة وايضا تكوين اسرة المياه بالمدرسة وبالنسبة لمرحلة رياض الاطفال عمل ورشة رسم ومسرح عرائس ولعبة السلم والثعبان ، وايضا عمل رحلات ميدانية للطلاب لزيارة مواقع الشركة المختلفة .

حملات توعية لطلاب مدارس مطروح لترشيد استهلاك المياه
حملات توعية لطلاب مدارس مطروح لترشيد استهلاك المياه
حملات توعية لطلاب مدارس مطروح لترشيد استهلاك المياه
حملات توعية لطلاب مدارس مطروح لترشيد استهلاك المياه
حملات توعية لطلاب مدارس مطروح لترشيد استهلاك المياه
حملات توعية لطلاب مدارس مطروح لترشيد استهلاك المياه

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