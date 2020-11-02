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ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا ويشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:17 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر خلال تفقد اللجان
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محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا،  والدكتور محمد سبتان، وكيل الكلية؛ لجان امتحانات مادة اللغة الإنجليزية اليوم الاثنين. 

وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على انتظام اللجان التي تقام وسط إجراءات احترازية شديدة، حرصًا على صحة جميع الطلاب والطالبات وسلامتهم؛ مصريين ووافدين.
    
وتأكد  من تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات؛ من حيث التهوية المناسبة والإضاءة الكافية، بجانب وجود الإشراف الطبي داخل الكلية.

كان عدد من قيادات جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين، استقبلوا، رئيس الجامعة، أمس الأحد بالورود؛ مقدمين التهنئة له عقب عودته من الإجازة، راجين لفضيلته دوام الصحة والعافية.
    
من جانبه وجه فضيلة رئيس الجامعة الشكر لجميع العاملين بالجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس على تهنئتهم وشعورهم تجاهه، مطالبًا الجميع باستمرار التكاتف، والعمل الجماعي، والمحافظة على روح الأسرة الواحدة؛ من أجل الارتقاء بالجامعة.

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