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أصل الحكاية

حق الجوهر.. قصة دفاع نساء الهند عن شرفهن بالحرق حتى الموت قبل 700 عام

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:34 م
التضحية بالنفس (جوهر)
التضحية بالنفس (جوهر) للمرأة الهندوسية أثناء حصار تشيتورجاه
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أماني إبراهيم
اتبعت نساء الهند قبل 700 عام او أكثر عادة للحفاظ على شرفهن خلال الحروب، كانت كل سيدة من الملكة حتى الجارية تستعد قبل الحرب بارتداء الزي الرسمي للزفاف وهو باللون الاحمر إما ينتصر الملك ورجاله في الحرب وتبدأ الاحتفالات أو  ينهزم وفي هذه الحالة يتخذن قرارا فوريا بإنهاء حياتهن.


يعرف قرار النساء في الهند بالموت حرقا عند الهزيمة في معركة أو حرب بـ حق الجوهر"، وبدأ في القرن الثالث عشر، ويقول بعض المؤرخين إنه يرجع إلى فترة أبعد من ذلك واتبعه قديسات الديانة الهندوسية، ويعتقد أن حق الجوهر وهو التضحية الجماعية بالنفس من قبل النساء لتجنب الاستعباد أو الاغتصاب من قبل الغزاة الأجانب، قد نشأ بين الطبقة الحاكمة أو الراجبوت في الهند.


وكانت تنهي السيدات حياتهن من خلال إشعال نيران على مساحة كبيرة بإحدى المعابد، ثم ينفذن بعض الطقوس، وتتزين كل منهم بالزي الاحمر والحلي الذهبية خاصة الملكة التي تبدو وكأنها عروس في يوم زفافها مرتدية كل الحلي الذهب، وعند قتل الملك، يلقين أنفسهن في النيران حتى الموت.


وعرفت هذه العادة بحرق النساء أنفسهن بعد هزيمة رجالهن في المعارك لعدم الاستيلاء عليهن من قبل المنتصرين، لكن أصبح يُنظر إليها لاحقال على أنها مقياس للإخلاص الزوجي، والحب الأبدي،  وجسد فيلم "بادمافات - padmavaat" الهندي المثير للجدل هذه التضحية بعدما حرقت الملكة ونساء المملكة أنفسهن بعد هزيمة الملك الراجبوتي أمام الحاكم الهندي في معركة دامية.


وتشير بعض الأدلة على قيام النساء بالتضحية بأنفسهن مع أطفالهن، ولوحظت هذه الممارسة في المناطق الشمالية الغربية من الهند، حيث حدثت أشهر وقائع الجوهر أثناء الحروب بين ممالك الراجبوت الهندوسية في راجاستان، والجيوش المسلمة التركية والمغولية.

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