ماذا يحدث بجسمك عند امتناعك عن تناول الخبز ؟

لا يستطيع الكثير منا تخيل وجبة بدون خبز بأي شكل من الأشكال ، ولكن يمكن أن تحدث بعض الأشياء لجسمك إذا قمت بإزالتها من نظامك الغذائي.





وكشف موقع "novosti"، عن أثار امتناعك عن تناول الخبز





فقدان الوزن

الخبز مليء بالكربوهيدرات، ويلاحظ التخلص المفاجئ من الكربوهيدرات من النظام الغذائي على الجسم على الفور تقريبًا، على شكل فقدان للوزن، لا يتعلق الأمر بفقدان الوزن بشكل فوري، بل يتعلق بفقدان الماء الذي يتجمع في الجسم يخزن الجسم الكربوهيدرات على شكل جليكوجين، حمض اللاكتيك الذي يجمع الماء، حيث كل جرام من الكربوهيدرات المحتفظ بها في الجسم يحتفظ ويربط ثلاث إلى أربع مرات من الماء أكثر من وزنه.





الشعور بالشبع

الكربوهيدرات المعالجة المليئة بالخبز الأبيض، تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في الجسم وقفزًا في سكر الدم، ثم ينخفض ​​بسرعة كبيرة، هذه التغييرات ترسل إشارات غامضة إلى الدماغ تزيد من الشعور بالجوع والرغبة في الطعام ، وهذا هو سبب زيادة الوز، هذا لا يعني أنه يجب عليك استبعاد الخبز تمامًا من نظامك الغذائي، ولكن استبدال السعرات الحرارية الفارغة والخبز الأبيض بخبز مصنوع من حبوب الحبوب الكاملة التي تنظم وتوازن نسبة السكر في الدم.





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تعزيز صحة الجهاز الهضمي

عكس الحبوب الكاملة أو الأسود ، لا يحتوي الخبز الأبيض على الألياف الضرورية لوظيفة الأمعاء الطبيعية والهضم، مثل هذه الأطعمة تسبب الإمساك ومشاكل في الجهاز الهضمي، بعد إزالة الخبز الأبيض من القائمة وإدراج الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي اليومي ، يصبح الهضم أسهل وأكثر طبيعية، الكربوهيدرات غذاء ووقود للدماغ، إذا كان الوقود من نوعية جيدة ، فإن الدماغ يعمل بشكل طبيعي ، دون تدخل ، أما إذا كان غذاء الدماغ غير صحي ، فإن الجسم يتفاعل بشكل سلبي ، لذلك هناك شعور بالضعف والتعب.



