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مرأة

أغربها الخبز.. أطعمة لن تتوقعها تساعدك على النوم سريعا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:01 م
أطعمة تساعد على النوم
أطعمة تساعد على النوم
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نهى هجرس
التثاؤب بين الحين والآخر يمكن أن يكون مزعجًا للغاية على وجه الخصوص عندما تكون في العمل وتبدأ تلك النوبات المفاجئة من النعاس الشديد في مقاطعة جدول عملك، وقد يكون هذا بسبب بعض الأطعمة التي تتناولها، وفيما يلي قائمة من أكثر  الأطعمة التى يمكن أن تجعلك تشعر بالنعاس إلى حد كبير.

وذلك وفقًا لما قدمه موقع "food.ndtv" إليكم أبرزها...

الشوكولاتة الداكنة: يمكن أن تجعلك الشوكولاتة الداكنة تشعر بالنعاس على الرغم من وجود مادة الكافيين فيها، لن تجعلك تشعر بالاستيقاظ كما تفعل شوكولاتة الحليب لأن شوكولاتة الحليب لا تحتوي على مادة السيروتونين بينما الشوكولاتة الداكنة مليئة بها. 


الخبز: الكربوهيدرات تعطي دفعة لمستويات السكر في الجسم ، مما يجعلك تشعر بأنك أكثر نشاطًا ، ومع ذلك ، فإنها لا تبقى لفترة أطول من الوقت، عندما يبدأ مستوى الجلوكوز في الانخفاض ، قد تشعر أن طاقتك تنهار وأن الجسم سيحث على أخذ قيلولة، الخبز الأبيض هو عبارة عن خبز معالج يجعل المرء يشعر بالنعاس مقارنة بخبز الحبوب الكاملة.

الكرز: هذه الفاكهة غنية بالـ ميلاتونين الذي يوازن دورة نوم الجسم، وإن استهلاك كمية إضافية من الميلاتونين يعطي جسمك إشارة للنوم، من الجيد دائمًا تناول الكرز بعد العشاء بدلًا من تناوله في النهار.

الموز : مصدر ممتاز للبوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يقال إنه يريح العضلات ، مما يجعلك تشعر بالنعاس في نفس الوقت، كما أن فيتامين ب 6 الموجود في الموز يحول التربتوفان في النهاية إلى سيروتونين.
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