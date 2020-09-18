أغربها الخبز.. أطعمة لن تتوقعها تساعدك على النوم سريعا

الكرز: هذه الفاكهة غنية بالـ ميلاتونين الذي يوازن دورة نوم الجسم، وإن استهلاك كمية إضافية من الميلاتونين يعطي جسمك إشارة للنوم، من الجيد دائمًا تناول الكرز بعد العشاء بدلًا من تناوله في النهار.