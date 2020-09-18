دراسة: مسحوق الكركم مسكن فعال لـ التهاب المفاصل

وأكد الباحثون، أن

يستخدم

على نطاق واسع كنكهة في الطبخ في جنوب آسيا، وقد استخدم كدواء شرقي تقليدي لعدة قرون،

ولكن في السنوات الأخيرة فقط

،

بدأ العلم الحديث يأخذ التوابل على محمل الجد كدواء.