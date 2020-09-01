أقوى ماسك طبيعي.. فوائد الكركم والليمون للبشرة

العناية بالبشرة تحتاج المزيد من المواد الطبيعية التي لها مفعول قوي وتأثير مباشر على البشرة مثل بعض التوابل كالقرفة والكركم ، وكذلك الليمون المعروف بأنه صديق البشرة .









نصح موقع glowpink بـالكركم والليمون للبشرة ، فهي خلطة رائعة تساعد على حل مشاكل الوجه ، منها :









1- توحد لون البشرة

2- تعمل على تبييض البشرة بشكل ملحوظ

3- يقلل تصبغات الجلد

4- يقلل ظهور حب الشباب

5- يعالج آثار حب الشباب

6- يقتل البكتريا في الوجه المسببة لحب الشباب









طريقة تحضير وصفة الكركم و الليمون للبشرة :