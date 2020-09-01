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مرأة

أقوى ماسك طبيعي.. فوائد الكركم والليمون للبشرة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:00 م
فوائد الكركم و الليمون
فوائد الكركم و الليمون للبشرة
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رشا عوني
العناية بالبشرة تحتاج المزيد من المواد الطبيعية التي لها مفعول قوي وتأثير مباشر على البشرة مثل بعض التوابل كالقرفة والكركم ، وكذلك الليمون المعروف بأنه صديق البشرة . 


نصح موقع glowpink بـالكركم والليمون للبشرة ، فهي خلطة رائعة تساعد على حل مشاكل الوجه ، منها : 


1- توحد لون البشرة 
2- تعمل على تبييض البشرة بشكل ملحوظ
3- يقلل تصبغات الجلد 
4- يقلل ظهور حب الشباب
5- يعالج آثار حب الشباب
6- يقتل البكتريا في الوجه المسببة لحب الشباب


طريقة تحضير وصفة الكركم و الليمون للبشرة  : 
في وعاء صغير اخلطي نصف ملعقة من الكركم المطحون مع قطرات من عصير الليمون ويتم وضع الخليط على حب الشباب بشكل يومي ، أو يمكنك زيادة كمية الكركم و الليمون واستخدامه كماسك كامل للبشرة مرة كل أسبوع . 
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