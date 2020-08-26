فوائد الكركم على الريق.. يقوي المناعة ويطرد الغازات

يعتبر الكركم من أهم أنواع التوابل وأفضلها على الإطلاق، فهو له العديد من المزيا االصحية الخارقة لكل أعضاء الجسم، وبشكل خاص للبشرة والعظام ، كذلك يدخل الكركم في أنظمة الدايت ويلعب دور قوي في حرق الدهون وخسارة الوزن .





عليك إدراج الكركم في نظامك الغذائي اليومي، ومن أفضل طرق الاستفادة به هي تناوله على الريق ، حيث يصبح كوب سحري للجسم ، إليك





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4-يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب التي تقوي المناعة

5-يقلل فرص الاصابة بالاورام السرطانية

6-يعمل على طرد الغازات من البطن

7- يقلل الاصابة بمرض الزهايمر

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9- يساعد على ضبط مستوى السكر بالدم

10-يحرق الدهون المتراكمة في الجسم .