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فوائد الكركم على الريق.. يقوي المناعة ويطرد الغازات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:33 ص
فوائد الكركم على
فوائد الكركم على الريق
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رشا عوني
يعتبر الكركم من أهم أنواع التوابل وأفضلها على الإطلاق، فهو له العديد من المزيا االصحية الخارقة لكل أعضاء الجسم، وبشكل خاص للبشرة والعظام ، كذلك يدخل الكركم في أنظمة الدايت ويلعب دور قوي في حرق الدهون وخسارة الوزن . 

عليك إدراج الكركم في نظامك الغذائي اليومي، ومن أفضل طرق الاستفادة به هي تناوله على الريق ، حيث يصبح كوب سحري للجسم ، إليك 
فوائد الكركم على الريق بحسب موقع healthline : 

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1- يعالج مشاكل القولون
2- يقلل انتفاخات البطن 
3- يحسن صحة الجهاز الهضمي
4-يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب التي تقوي المناعة 
5-يقلل فرص الاصابة بالاورام السرطانية 
6-يعمل على طرد الغازات من البطن 
7- يقلل الاصابة بمرض الزهايمر
8- يعمل على تحسين الذاكرة 
9- يساعد على ضبط مستوى السكر بالدم 
10-يحرق الدهون المتراكمة في الجسم . 
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