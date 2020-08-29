استبدل الخبز الأبيض بالأسمر..7 نصائح تنسف الكرش

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض النصائح والمشروبات للتخلص من دهون البطن .





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بعض النصائح والمشروبات لتخلص من دهون البطن

- استبدل الخبز الأبيض بالخبز الأسمر.

٢- تجنب المعجنات والحلويات لأنهم سبب أساسي في زيادة محيط الخصر.

٣- استبدلوا السمنة والزبدة في طبخاتكم بكمية قليلة جدا من الزيت.

٤- المشي السريع 5 ايام في الاسبوع مع ممارسة تمارين المعدة.

٥- تجنب تناول المثلجات ( كالبوظة ) ليلا.

٦- اعتمدوا على المشروبات التالية باعتدال.

٧-اجعل وجبة العشاء خفيفة صحية خالية من الخبز والدسم.

مشروبات للمساهمة في التخلص من دهون البطن :

"زنجبيل / كمون مع ليمون / الشاي الاخضر / عصير الرمان

