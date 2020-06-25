قبل النوم.. حيل سريعة لنسف الدهون

تناول بعض المشروبات تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن بسرعة غير متوقعة يمكنك وأنت تنعمين بالأحلام حرق دهون البطن وتنحيف الجسم وجعله مليئًا بالطاقة باستخدم مكونات صحية أكثر موقع برايت سايد يقدم مشروبان اختارى منهما ما يناسبك بجانب اتباع نظام غذائي مناسب.
مشروب الخيار بالجنزبيل :
حفنة من البقدونس أو الكزبرة
1 ليمون
1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور
1 ملعقة كبيرة من عصير الصبار
مكونات مشروب الخيار بالجنزبيل لحرق الدهون:1 خيار
حفنة من البقدونس أو الكزبرة
1 ليمون
1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور
1 ملعقة كبيرة من عصير الصبار
1/2 ماء زجاج
طريقة مشروب الخيار بالجنزبيل دهون:
عليك سحق المكونات في الخلاط وتناول المشروب قبل النوم لمدة شهر ثم أخذ استراحة لمدة أسبوع. إذا كنت بحاجة ، يمكنك بدء الدورة مرة أخرى.
وصفة الروزمارى والحبهان
المكونات:
ملعقة من بذور الشيا
ملعقة من بذور الكتان
ملعقة صغيرة من الروزمارى
ملعقة من الحبهان
طريقة التحضير:
في وعاء على النار، ضعي ستة أكواب الماء وأضيفى كافة الأعشاب
قومى بتصفية المكونات وتناول كوب إلى كوبين قبل كل وجبة رئيسية ب30 دقيقة