قبل النوم.. حيل سريعة لنسف الدهون

مشروب الخيار بالجنزبيل :





مكونات مشروب الخيار بالجنزبيل ل حرق الدهون :

1/2 ماء زجاج





طريقة مشروب الخيار بالجنزبيل دهون :

عليك سحق المكونات في الخلاط وتناول المشروب قبل النوم لمدة شهر ثم أخذ استراحة لمدة أسبوع. إذا كنت بحاجة ، يمكنك بدء الدورة مرة أخرى.

1 خيارحفنة من البقدونس أو الكزبرة1 ليمون1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور1 ملعقة كبيرة من عصير الصبار