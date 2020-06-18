أثناء الحجر المنزلى.. 3 حيل سريعة لحرق ونسف الدهون

وزنك زاد كثيرا خلال فترة الحجر المنزلى وتبحثين عن مشروبات سريعه لحرق ونسف الدهون يمكنك الإعتماد على مجموعه المشروبات التالية لحرق ونسف الدهون يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
مشروب القرفة والفجل
3 حبات من الليمون
ثمرة من الفجل
ملعقة صغيرة من القرفة
ملعقة من الزنجبيل المبشورة
طريقة التحضير:
مكونات المشروب :
3 حبات من الليمون
ثمرة من الفجل
ملعقة صغيرة من القرفة
ملعقة من الزنجبيل المبشورة
طريقة التحضير:
في الخلاط الكهربائي ابدأي فى إضافة كافة المكونات وسحقهم لمدة 3 دقائق أو إلى أن تحصلي على مزيج متجانس تماما .تناولى كوبا من المشروب التالى مرة إلى مرتين فى اليوم لمدة 3 أسابيع مع اتباع نظام غذائى معتدل
وصفة الجنزبيل وقشور الرمان
مكونات مشروب حرق الدهون:
لتر من الماء.
ثمرة من عصير الليمون.
ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.
ملعقة من الزنجبيل الطازج.
حفنة من النعناع الأخضر.
كمية من قشور الرمان.
طريقة مشروب حرق الدهون:
فى وعاء على النار متوسطة قومى بغلى المكونات ويشرب كوب من الخليط بعد تناول الوجبات الأساسية الثلاثة ويساعد ذلك المشروب على حرق الدهون بسرعة غير متوقعة وتعزيز الأيض
وصفة الروزمارى والحبهان
المكونات:
ملعقة من بذور الشيا
ملعقة من بذور الكتان
ملعقة صغيرة من الروزمارى
ملعقة من الحبهان
طريقة التحضير:
في وعاء على النار، ضعي ستة أكواب الماء وأضيفى كافة الأعشاب
قومى بتصفية المكونات وتناول كوب إلى كوبين قبل كل وجبة رئيسية ب30 دقيقة