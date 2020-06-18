أثناء الحجر المنزلى.. 3 حيل سريعة لحرق ونسف الدهون

مشروب القرفة والفجل

مكونات المشروب :

في الخلاط الكهربائي ابدأي فى إضافة كافة المكونات وسحقهم لمدة 3 دقائق أو إلى أن تحصلي على مزيج متجانس تماما .



3 حبات من الليمونثمرة من الفجلملعقة صغيرة من القرفةملعقة من الزنجبيل المبشورةطريقة التحضير:تناولى كوبا من المشروب التالى مرة إلى مرتين فى اليوم لمدة 3 أسابيع مع اتباع نظام غذائى معتدل