يساهم في رفع المناعة وإنقاص الوزن.. ريجيم مذهل لحرق الدهون

لرفع مناعتك فى الوقت الحالى لا تحتاجين سوى إلى رجيم غنى بالألياف سريع لنسف البطن والأرداف يساعد على حرق الدهون دون التأثير على جهازك المناعى.
وإليك خطة الرجيم ولمدة أسبوع يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:
الإفطار :
كوب من الشوفان مضاف إليه العسل
أو
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى
بين الإفطار والغداء
ثمرة برتقال أو جوافة أو كيوى
الغداء اختارى من الآتي:
طبق خضار سوتيه + 3 أصابع كفتة مشوية + طبق سلاطة خضراء
طبق شوربة خضار + طبق خضار سوتيه + 3 ملاعق أرز
أو شريحتان دجاج مشوى + طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة
بين الغداء والعشاء :
كوب من القرفة والجنزبيل والليمون
العشاء:
جبن قؤيش + 1 توست سن
بعد العشاء ..
كوب من مغلى القرنفل والجنزبيل والليمون