AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

طفلة تعيش على الخبز فقط لمدة 10 سنوات.. ما القصة؟

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:29 م
طفلة تعيش على الخبز
طفلة تعيش على الخبز فقط
Advertisements
رشا عوني

دومًا ما نسمع عن الأمراض النادرة و الفوبيا ، لكن هل سمعت عن مرض يجعلك لا تتناول سوى نوع واحد فقط من الطعام لسنوات طويلة ؟ .. هذا ما حدث مع فتاة بريطانية تعيش 10 سنوات كاملة على تناول الخبز فقط ولم تجرب أي نوع طعام آخر .

 

مرض نفسي غريب أصاب مارثا ديفيز البريطانية ، البالغة من العمر 10 أعوام ، جعلها لا تتناول أي أكلات أخرى سوى الخبز ، فأصيبت بمرض رهاب الطعام الذي حرمها من الأصناف الشهية في هذا العمر .

 

قصة مارثا ديفيز بأت وهي بعمر سنة ونصف ، حين كانت طفلة رضيعة تحاول أمها أن تعطيها أصناف مختلفة لتغذيتها، لكنها بشكل مفاجئ امتنعت عن كل الأصناف ، ولم تعد تتناول سوى الخبز المحمص و رقائق البطاطا ، بحسب موقع thesun . 


"كانت تصرخ وتدفع الطعام بعيدا وقد حاولت مساعدتها ومكافحة هذه الحالة، إلا أن الأمور مع مرور الوقت ساءت أكثر " .. هذا ما قالته والدة الطفلة مارثا عن مرض ابنتها الغريب الذي استمر معها حتى بلغت 10 أعوام .

 

واستسلمت والدة الطفلة لحالة ابنتها لمدة 4 سنوات ، اعتقادًا منها أ،ها ستتحسن حالتها حينما تبلغ الخامسة من عمرها وتذهب للمدرسة وتختلط بزملائها وتشاهدهم وهم يتناولون الطعام، فتعود لطبيعتها مثل أي طفل ، لكنها تفاجئت بفشل أملها مرة أخرى واستمرت الطفلة مع مرضها النفسي رهاب الطعام .

 

مرت 5 سنوات أخرى على هذا الوضع ، ومازالت والدتها تأمل في تحسن حالة طفلتها التي تكبر مع مرور الأيام على الخبز  المحمص فقط ، في الوجبات الثلاثة اليومية ، لكن الصبر لم يجدي نفعًا ولم يكن لدى أمها حل آخر سوى مساعدة طبيب نفسي .

 

واستعانت والدة مارثا ديفيز بطبيب نفسي لمعرفة علاج حالة ابنتها النادرة، وهو معالج بالتنويم المغناطيسي، وبدأت الطفلة تجري جلسات بالفعل ، وبعد الجلسة الأولى تناولت مارثا قطعة بيتزا ثم بدأت تأكل الخضروات والفواكه، وعقب أسابيع تذوقت ما يقارب من 50 طبقا ومأكولات أخرى.

طفلة تعيش على الخبز فقط لمدة 10 سنوات.. ما القصة؟
طفلة تعيش على الخبز فقط لمدة 10 سنوات.. ما القصة؟
طفلة تعيش على الخبز فقط لمدة 10 سنوات.. ما القصة؟
طفلة تعيش على الخبز فقط لمدة 10 سنوات.. ما القصة؟
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرض نادر.. والدة طفل مصاب بـ المايكروتيا تكشف تفاصيل الحالة وأعراضها.. فيديو

ورحل طبيب الغلابة

ادعت أنها حاولت الانتحار .. زوجة أب قتلت ابنة زوجها بعد حرمانها من الطعام لمدة أسبوعين

فقدت القدرة على الرؤية والتحدث والحركة.. مرض نادر يدمر حياة طفلة 11 عاما

بسبب تعليق ساخر.. سيدة تمنع شريك حياتها السابق من رؤية ابنتهما الوحيدة

ترشيحاتنا

إسرائيل ترفع السرية لأول مرة عن تجاهل إنذار عراقي تسبب بهزيمتها في حرب أكتوبر

طلبت الخلع فقطع وشها بالمطواة وأصابها بـ 163 غرزة .. اسكندرانية: زوجى أدمن المخدرات وبيشوه سمعة بناته

بعد أول مران.. لويس سواريز يشكر جماهير أتلتيكو مدريد.. فيديو

هل تقرر إلغاء الرياضة المدرسية في العام الدراسي الجديد بسبب كورونا؟ التعليم تجيب

اغتصب ضحاياه في حمام السباحة والسينما.. نص تحقيقات قضية أحمد بسام زكي متحرش الجامعة الأمريكية

بـ البوكس.. أحمد الفيشاوي يضرب محمد رمضان على بوستر أغنية نمبر 2

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة تعيش على الخبز فقط لمدة 10 سنوات.. ما القصة؟

صوت فلسطين الملائكي.. رحلة محمد رشاد الشريف مقرئ المسجد الأقصى

نسيت المفتاح.. بسرعة وسهولة فتح قفل السيارة بـ كرة التنس