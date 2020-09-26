طفلة تعيش على الخبز فقط لمدة 10 سنوات.. ما القصة؟

دومًا ما نسمع عن الأمراض النادرة و الفوبيا ، لكن هل سمعت عن مرض يجعلك لا تتناول سوى نوع واحد فقط من الطعام لسنوات طويلة ؟ .. هذا ما حدث مع فتاة بريطانية تعيش 10 سنوات كاملة على تناول الخبز فقط ولم تجرب أي نوع طعام آخر .

مرض نفسي غريب أصاب مارثا ديفيز البريطانية ، البالغة من العمر 10 أعوام ، جعلها لا تتناول أي أكلات أخرى سوى الخبز ، فأصيبت بمرض رهاب الطعام الذي حرمها من الأصناف الشهية في هذا العمر .

قصة مارثا ديفيز بأت وهي بعمر سنة ونصف ، حين كانت طفلة رضيعة تحاول أمها أن تعطيها أصناف مختلفة لتغذيتها، لكنها بشكل مفاجئ امتنعت عن كل الأصناف ، ولم تعد تتناول سوى الخبز المحمص و رقائق البطاطا ، بحسب موقع thesun .





"كانت تصرخ وتدفع الطعام بعيدا وقد حاولت مساعدتها ومكافحة هذه الحالة، إلا أن الأمور مع مرور الوقت ساءت أكثر " .. هذا ما قالته والدة الطفلة مارثا عن مرض ابنتها الغريب الذي استمر معها حتى بلغت 10 أعوام .

واستسلمت والدة الطفلة لحالة ابنتها لمدة 4 سنوات ، اعتقادًا منها أ،ها ستتحسن حالتها حينما تبلغ الخامسة من عمرها وتذهب للمدرسة وتختلط بزملائها وتشاهدهم وهم يتناولون الطعام، فتعود لطبيعتها مثل أي طفل ، لكنها تفاجئت بفشل أملها مرة أخرى واستمرت الطفلة مع مرضها النفسي رهاب الطعام .

مرت 5 سنوات أخرى على هذا الوضع ، ومازالت والدتها تأمل في تحسن حالة طفلتها التي تكبر مع مرور الأيام على الخبز المحمص فقط ، في الوجبات الثلاثة اليومية ، لكن الصبر لم يجدي نفعًا ولم يكن لدى أمها حل آخر سوى مساعدة طبيب نفسي .

واستعانت والدة مارثا ديفيز بطبيب نفسي لمعرفة علاج حالة ابنتها النادرة، وهو معالج بالتنويم المغناطيسي، وبدأت الطفلة تجري جلسات بالفعل ، وبعد الجلسة الأولى تناولت مارثا قطعة بيتزا ثم بدأت تأكل الخضروات والفواكه، وعقب أسابيع تذوقت ما يقارب من 50 طبقا ومأكولات أخرى.