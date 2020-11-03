قائد سموحة يرحل عن الفريق بالتراضي .. اعرف السبب

رحل السيد فريد قائد فريق سموحة عن النادي باتراضي بعد الإتفاق بينه وبين مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمد محمد فرج عامر .





ويفاضل اللاعب بين أكثر من عرض في الوقت الحالي للانتقال في ظل رغبته للعودة للأضواء من جديد .





جاء ذلك عقب خروج اللاعب من حسابات الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب سموحة في الموسم الماضي بداية من حسام حسن مرورا بحمادة صدقي حتى تولي أحمد سامي القيادة الفنية للفريق .



