محمد جاد: الرئيس السيسي يتابع استعدادات مصر لاستضافة كأس العالم لكرة اليد

قال الإعلامى محمد جاد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعات دورية مع رئيس الوزراء وبعض الجهات الحكومية بشأن استعدادات مصر لاستضافة كأس العالم لكرة اليد، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع وزير الشباب والرياضة لمراجعة الترتيبات الخاصة بالبطولة.





وأضاف "جاد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن هناك جولات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى الأماكن التى ستقام بها البطولة.





وتابع أنه من ضمن الأماكن التى ستقام بها البطولة الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجيددة، والتي أصبحت أكبر صالة مغطاة فى الشرق الأوسط.





وأكد أن استضافتها لكأس العالم لكرة اليد يعتبر رسالة للعالم أن مصر قادرة على الظهور بشكل مشرف حتى خلال أزمة كورونا، كما أنه يدل على أن مصر سباقة بكل تحد، بالإضافة إلى أنه رسالة للأجيال القادمة.



