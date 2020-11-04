AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يا عيني جاي مطبق.. مصطفى خاطر ينشر صورة لـ أحمد شيبة من فيلم "ثانية واحدة"

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:59 ص
مصطفى خاطر و احمد
مصطفى خاطر و احمد شيبه و الفيشاوي
Advertisements
مصطفى كرم
نشر الفنان مصطفى خاطر عبر حسابه بإنستجرام صورة جديدة له مع المطرب احمد شيبه والفنان أحمد الفيشاوي من كواليس تصوير فيلمهم الجديد ثانية واحدة.

وظهر احمد شيبه بالصورة وهو نائم على سرير ويبدو عليه الإنهاك، والتقط مصطفى خاطر وأحمد الفيشاوي صورة له وهو نائم، وعلق الأول عليها "شيبه يا عيني جاي مطبق.. بس انا وفيشا معندناش رحمة".

ويشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم " الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.

اقرأ أيضاً:

وتدور أحداث الفيلم في ان مصطفى خاطر، شكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على أغنية بالبنط العريض| أحمد العوضي يمازح ياسمين عبد العزيز..شاهد

لأول مرة غير كوميدي.. مصطفى خاطر لص في فيلم الإثارة الصندوق الأسود

أخبار الفن.. سيدة تباغت عمرو دياب في إحدى حفلاته..علي ربيع يكشف تفاصيل تجسيده شخصية الأعمى بـ الخطة العايمة

مصطفى بسيط يشارك متابعيه صورة مع مصطفى خاطر.. ومنى فاروق تعلق

مصطفى خاطر يعلن موعد عرض الصندوق الأسود في السينمات

ساعات الحقيقة بتبقى أسوأ.. مصطفى خاطر يشارك جمهوره ببوستر الصندوق الأسود

ترشيحاتنا

انفجار في غرفة لفرز الأصوات بولاية جورجيا الأمريكية

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. ترامب يحصد أصوات ولاية يوتا

تحدث لأول مرة.. عماد أديب يوضح 6 ملاحظات على انتخابات الرئاسة الأمريكية.. فيديو

ماذا حدث لطفل المرور بعد دخوله رعاية الطفل.. مدير نجدة الطفل يجيب.. فيديو

رصد محاولات لتزوير الانتخابات الأمريكية عبر البريد في ولاية نيويورك

فرقة تؤدي رقصة غريبة وسط اشتباك المتظاهرين مع الشرطة أمام البيت الأبيض.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

مشادة محتدمة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد