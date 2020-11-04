توقع لـ ترامب أن يعيش 200 سنة.. فوز طبيب بمقعد الكونجرس في تكساس

تم انتخاب طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون الأميرال والجمهوري المتقاعد، البالغ من العمر 53 عامًا ، والذي زعم ذات مرة أن دونالد ترامب سيعيش حتى 200 عام بعد فحصه، في السباق على منطقة الكونجرس رقم 13 في تكساس، ليصبح سيناتور.





وفاز جاكسون بنسبة 78 % من الأصوات، متغلبًا على منافسه الديموقراطي جوس تروجيلو





عمل جاكسون كطبيب للرئيس في عهد باراك أوباما وترامب وعمل أيضًا في الوحدة الطبية بالبيت الأبيض في إدارة جورج دبليو بوش.





وتم التشكيك في خبرته الطبية في عام 2018 عندما ادعى، بعد إجراء الفحص البدني لترامب، أن الرئيس كان في "صحة ممتازة''.





قال جاكسون: أخبرت الرئيس أنه إذا كان يتبع نظامًا غذائيًا صحيًا خلال العشرين عامًا الماضية، فقد يعيش حتى يبلغ 200 عام.



