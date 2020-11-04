AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

توقع لـ ترامب أن يعيش 200 سنة.. فوز طبيب بمقعد الكونجرس في تكساس

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:54 ص
على صالح
تم انتخاب طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون الأميرال والجمهوري المتقاعد، البالغ من العمر 53 عامًا ، والذي زعم ذات مرة أن دونالد ترامب سيعيش حتى 200 عام بعد فحصه، في السباق على منطقة الكونجرس رقم 13 في تكساس، ليصبح سيناتور.  

وفاز جاكسون بنسبة 78 % من الأصوات، متغلبًا على منافسه الديموقراطي جوس تروجيلو

عمل جاكسون كطبيب للرئيس في عهد باراك أوباما وترامب وعمل أيضًا في الوحدة الطبية بالبيت الأبيض في إدارة جورج دبليو بوش. 

وتم التشكيك في خبرته الطبية في عام 2018 عندما ادعى، بعد إجراء الفحص البدني لترامب، أن الرئيس كان في "صحة ممتازة''. 

قال جاكسون: أخبرت الرئيس أنه إذا كان يتبع نظامًا غذائيًا صحيًا خلال العشرين عامًا الماضية، فقد يعيش حتى يبلغ 200 عام. 

وجاءت نظرته الإيجابية على الرغم من نتائج الاختبارات التي أشارت إلى إصابة الرئيس بنوع من أمراض القلب، ما أدى إلى تفاقم مستويات الكوليسترول والكالسيوم التاجي، وكان يعاني من السمنة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة جديدة عبر الأطلنطي .. تحذيرات من انسحاب الولايات المتحدة من الناتو حال فوز ترامب بالانتخابات .. مسئولون أمريكيون يكشفون أحاديث الرئيس الخاصة بشأن الحلف.. والكونجرس يستعد للمواجهة

ترامب يدفع ثمن استهتاره بـ كورونا.. كيف مرت تجارب الغياب المفاجئ للرئيس في التاريخ الأمريكي؟

البيت الأبيض بين الحياة والموت.. ماذا لو توفي ترامب بفيروس كورونا؟ السُلطة لقاحه المفضل ولا يقبل التنازل عنها.. وهكذا يتعامل الدستور الأمريكي مع خلو منصب الرئيس

ترشيحاتنا

قائد سموحة يرحل عن الفريق بالتراضي .. اعرف السبب

خطبة "دينا مراجيح" بفستان أحمر وشبشب أسود.. صور

دعاء قضاء الدين .. واظب عليه يوميا يقضى دينك ويزيل همك

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. ترامب يحصد أصوات ولاية يوتا

أخبار التوك شو| فضيحة جنسية جديدة لـ معتز مطر.. وتامر أمين يعلق على أزمة والد طفل المرور

مصري بـ نيويورك يكشف الأسباب حال خسارة ترامب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

مشادة محتدمة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد