ابتدت بـ ياسمين والعوضى وانتهت بـ درة.. لقطات حب بين المشاهير

يعتبر عيد الحب إحدى المناسبات الخاصة التي يحتفل بها الأزواج بهذه المناسبة من خلال الاستمتاع بوقت خاص ورومانسي معًا.

وفى عيد الحب اثارت بعض النجمات الجدل من خلال ظهورهن برفقة أزواجهم ؛ لذا ننشر لكم اجمل قصص الحب بين النجمات و أزواجهم.

وكانت من أكثر القصص التى تفاعل معها الجمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع زوجها احمد العوضى ؛ والفنانة ياسمين صبرى مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة .

و على مدار الأيام الماضية، تصدرت الفنانة بشرى مؤشرات البحث بـ جوجل بعد خطبتها على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة؛ وبدأت الحكاية بقيام سالم هيكل، مدير مبيعات إحدى شركات السيارات، بطلب الزواج من بشرى راكعا على قدميه وفي يده خاتم ماسي، ومن هنا أجهشت بشرى في البكاء، وتم تداول فيديو يرصد هذه اللحظات بشكل كبير عبر السوشيال الميديا.



و كان الأخير حفل زفاف درة وهانى سعد والذى أقيم فى الجونة بحضور عدد من النجوم والمقربين.