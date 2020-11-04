عزت إبراهيم يكشف عن موعد إعلان رئيس جديد لأمريكا





قال عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن السيناريو الذي يحدث عقب إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية يدخل منطقة صعبة، لافتا إلى أن ترامب يحرض بشكل واضح على الفوضي بحجة حدوث تزوير.





وأضاف إبراهيم خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، أن ترامب يحرض أنصاره على التظاهر حال خسارته وفي هذه الحالة سيزداد الاحتقان، وهذا يعني أنه لن يكون هناك نتيجة قبل الجمعة، لافتا إلى أن بايدن ليس له أولويات في الشرق الأوسط ، ولا يوجد وجود للإخوان دور في الإدارة الأمريكية.



وأشار إلى أن الديمقراطيين جهزوا فريقين لدعم بايدن في إدارة البلاد حال فوز فريق يتخذ من سياسات أوباما منهجا والفريق الاخر لمعالجة السياسات الخارجية الأخيرة التي حدثت مع ترامب، مضيفا أنهم أعدوا أنفسهم للتجييش وراء مرشح ديمقراطي منذ 4 سنوات.