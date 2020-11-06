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برلمان

رضا البلتاجي: أرفض غلق المقاهي ليلة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
النائب رضا البلتاجي،
النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
تحفظ النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، على مطالب البعض بإغلاق المقاهي ليلة مباراة ناديي الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها في 27 نوفمبر الجاري، ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال النائب رضا البلتاجي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه لا يوجد داعٍ لإغلاق المقاهي، ليلة المباراة، فهي في النهائية مجرد مباراة، ولا يجب أن تخرج عن إطارها الطبيعي، مشيرًا إلى أن الأسرة الواحدة داخلها انتماءات متعددة، لذا لا يجب أن نكرث لفكرة وجود تعصب أعمى.

وناشد عضو مجلس النواب، بعدم زيادة الأعباء على الدولة، باختلاق مشكلات ليست في توقيتها.

كانت البعض قد طالب بإغلاق المقاهي ليلة مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ تخوفًا من حدوث أي أعمال شغب بين مشجعي الفريقين، وتجنبًا لإحداث حالة من الاحتقان.

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