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رياضة

وكيل جيرالدو يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
جيرالدو
جيرالدو
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مجدي سلامة
كشف هشام بن صالح وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا حقيقة رحيل اللاعب عن النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ، قبل مواجهة نادي الزمالك بدوري أبطال إفريقيا.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات تليزيونية عبر أون سبورت: " جيرالدو لا يفكر في رحيل عن النادي الأهلي حاليًا وكل تركيزه على مباراة نادي الزمالك بنهائي دوري ابطال إفريقيا".

وتابع : " لا يوجد عروض رسمية إلا بعد النهائي، ولا توجد بيني وبين النادي الأهلي أي مفاوضات حول رحيله خلال الفترة الحالية فهو لاعب محترف والنادي كذلك".

واختتم: "الأهلي ملتزم مع اللاعب في كل شىء، وجيرالدو مرتاح في الفريق وهو يتمنى الحصول على فرص للمشاركة أكثر مع موسيماني، وهناك تواصل جيد بينه وبين اللاعب".

يذكر أن النادي الأهلي سيلتقي غريمه التقليدي الزمالك ، يوم 27 من الشهر الجاري ، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ، بعدما تغلب الثنائي على فريقي الوداد والرجاء على الترتيب.

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