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تفاصيل مهمة عن اليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:33 ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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البهي عمرو
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، تقديم الإعلامي حسام الدين حسين، تقريرًا عن اليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب.

في مثل هذا اليوم عام 2001، خصصت الأمم المتحدة يومًا دوليًا لمنع استخدام البيئة في الصراعات العسكرية بهدف الموارد الطبيعية من ويلات الحروب، إذ كانت البيئة على مر التاريخ إحدى ضحايا الحروب، فتسببت النزاعات العسكرية في تلويث آبار المياه وإحراق المحاصيل وإفساد الغابات وتسميم التربة. 

وشهدت الحرب العالمية الأولى والثانية تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتلويث البيئة بالغازات السامة، ولعل صور آبار النفط المشتعلة بالكويت في حرب الخليج الأولى أقرب مثال على الأضرار الفادحة التي تلحق بالبيئة نتيجة الحروب. 

وبحسب ما كشفه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ارتبط ما يقرب من 40% من الصراعات العسكرية الداخلية خلال أكثر من نصف قرن مضى بالنزاع على استغلال الموارد الطبيعية مثل الأراضي الخصبة والمياه والذهب والنفط وغير ذلك، ولحماية الطبيعة من التخريب وتجنيبها ويلات الحروب جرى وضع القانون البيئي الدولي لحماية البيئة العالمية في عام 1972، وفي عام 2001 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص 6 نوفمبر لمنع استخدام البيئة في الحروب.

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