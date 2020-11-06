AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل التعوذ من الشيطان أثناء الصلاة لـ"عدم السرحان" جائز

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:55 م
هل التعوذ من الشيطان
هل التعوذ من الشيطان أثناء الصلاة
Advertisements
محمود ضاحي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل التعوذ من الشيطان أثناء الصلاة من أجل عدم السرحان أمر جائز؟

وأجابت دار الإفتاء، بأنه يستحب الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان عند وسوسته في أثناء الصلاة، وذلك لتحصيل الخشوع في الصلاة؛ فعَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي؛ يَلْبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي. أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (14/ 190، ط. دار إحياء التراث العربي): [وَفِي هَذَا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وَسْوَسَتِهِ مَعَ التَّفْلِ عَنْ الْيَسَارِ ثَلَاثًا] اهـ.

وأكدت أنه لا حرج في التعوذ من وسوسة الشيطان أثناء الصلاة، ولا تبطل الصلاة بهذا.

هل الصلاة على النبي في نفسي تصل إليه ويرد عليّ؟

رد سؤال للشيخ علي فخر أمين الفتوى من سائل يقول "هل إذا صليت على النبي في نفسي تصل إليه الصلاة ويرد علي.

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الصلاة على سيدنا الرسول تكون في النفس، وفي اللسان لأنها إيمان لأكثر من جارحة من جوارح البدن، الأذن تسمع وتعم الأنوار على كل هذه الجوارح من بركة الصلاة على رسول الله.

وأكد الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، أن أفضل الأيام التى يذكر فيها الله تعالى عامة، ويصلى فيها المسلمون على الرسول (صلى الله عليه وسلم) خاصة، هو يوم الجمعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل التعوذ من الشيطان أثناء الصلاة من أجل عدم السرحان أمر جائز

هل يجوز التعوذ من الشيطان لعدم السرحان؟.. الإفتاء تجيب

سرح وهو يصلي فهل عليه سجود سهو؟.. الإفتاء توضح

حكم الاستعاذة أثناء الصلاة عند وسوسة الشيطان .. الإفتاء ترد

فتاوى تشغل الأذهان.. 7 أمور أوصانا الرسول بفعلها.. حكم الاستعاذة من الشيطان أثناء الصلاة.. هذه الأمور إذا فعلتها استجاب الله دعاءك.. سرح وهو يصلي فهل عليه سجود سهو؟ وهل يصل الدعاء للميت

هل التفكير أثناء الصلاة يبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

خزينة الزمالك تنتعش بـ 6 ملايين جنيه بسبب أحمد رفعت

نائب محافظ القاهرة: على المواطنين الالتزام بالكمامة في انتخابات النواب

سبب امتناع بسمة عن إعلان إصابتها بـ كورونا

قبل فرحها بساعات.. أجرأ 10 إطلالات لـ هنادي مهنى | شاهد

إنسانية الملك.. قرار عاجل من خادم الحرمين الشريفين بشأن تركيا

فيفي عبدة تهنئ هنادي مهنا بحفل زفافها على أحمد خالد صالح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا

لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها