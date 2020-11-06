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توك شو

بقي خايب.. الدكتور فاروق الباز يعلق على التعليم في مصر | شاهد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:03 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، إن التعليم في مصر أصبح "خايب" في الفترة الماضية وهذه مشكلة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن التعليم في عهد الملك فاروق السابق كان متميزا جدا.

وأضاف «الباز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن التعليم في العهد السابق اختلف تماما عن التعليم في الوقت الحالي.

ونوه الدكتور فاروق الباز، إلى أن القيادة السياسية في مصر حاليا تعمل علي تطوير وتنمية التعليم والطالب بشكل كبير حتي يكون هناك جيل واعي ومتقدم في العلم في المستقبل القريب.

وفي سياق آخر، قال الدكتور فاروق الباز، إن الدبلوماسية المصرية قوية وقادرة علي إدارة ملف أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر لديها جيش قوي وسلاح طيران متمكن ونستطيع استخدام القوة أن لزم الأمر ولكن الدولة التى لديها القوة هي التى تتصرف بعقلانية أكثر.

وأشار إلى أن مصر تتعامل بعقلانية كاملة في إدارة ملف أزمة سد النهضة، موضحا أن مصر تتعامل بحكمة في ملف أزمة سد النهضة والإدارة السياسية تدير الأزمة بشكل جيد.

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