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عالم مصري كبير يتوقع موعد إعلان رئيس أمريكا الجديد |شاهد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:20 م
جو بايدن وترامب
جو بايدن وترامب
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، إنه يتوقع إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية بين دونالد ترامب وجو بايدن بشكل رسمي بعد أسبوعين.

وأضاف «الباز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن 25% زيادة في أعداد الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 عن انتخابات 2016.

وتابع الدكتور فاروق الباز، أن من المتوقع أن يقوم دونالد ترامب وعائلته بتحريض المواطنين للقيام بعمل مظاهرات في حال فوز جو بايدن بالرئاسة.

وأوضح الدكتور فاروق الباز، أنه لا يمكن رفض تسليم السلطة في الولايات المتحدة الامريكية للفائز في الانتخابات، مشيرا إلى أن أعضاء الكونجرس أجبروا نكسون من قبل على ترك البيت الأبيض.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية قادرة على التعامل مع السياسة الأمريكية في حالة فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.

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