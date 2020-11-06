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فاروق الباز: نجل ترامب صرح قائلا "مش هنسيب البيت الأبيض".. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:14 م
جو بايدن وترامب
جو بايدن وترامب
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، إنه يتوقع حدوث أعمال عنف بسيطة من قبل أنصار دونالد ترامب حال فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف «الباز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن نجل ترامب صرح صباح اليوم قائلا "مش هنسيب البيت الأبيض".

وتابع الدكتور فاروق الباز، أن من المتوقع ان يقوم دونالد ترامب وعائلته بتحريض المواطنين للقيام بعمل مظاهرات في حال فوز جو بايدن بالرئاسة.


وأوضح الدكتور فاروق الباز، أنه لم يتم تحديد موعد أو وقت معين لإعلان اسم الرئيس المقبل للولايات المتحدة الامريكية، متابعا أن العلاقات المصرية الامريكية سوف تستمر كما هي جيدة في حالة فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.


وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية قادرة علي التعامل مع السياسية الامريكية في حالة فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.

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