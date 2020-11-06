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فاروق الباز: جو بايدن يقترب من حكم الولايات المتحدة.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:59 م
الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن هناك حالة من القلق في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت بسبب الانتخابات الرئاسية، ولكن بمجرد انتهاء الانتخابات ستعود الامور الي طبيعتها.

وأضاف «الباز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الديمقراطية تمثل بشكل جيد في الولايات المتحدة الامريكية.

واشار الباز، إلى أن هناك بعض المواطنين الامريكيين سيشككون في نتيجة الانتخابات الرئاسية الامريكية، ولكن الغالبية العظمي ستقبل بالنتيجة، أيا كانت، ولن تقوم بأعمال شغب أو عنف.

وأوضح ، أنه لا يوجد هناك صراع بين مرشحي الانتخابات الرئاسية لان الاصوات هي التى ستحسم تلك المعركة بين دونالد ترامب وجو بايدن.

ونوه إلى أنه بعد فرز الكثير من الاصوات بالولايات؛ فان المؤشرات تعطي النجاح الى "جو بايدن" فى الانتخابات" واقترابه من حكم الولايات المتحدة الامريكية.

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