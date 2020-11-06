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مراقبة للانتخابات الأمريكية تؤكد حدوث تزوير لـ صالح بايدن.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:04 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الإعلامي أحمد مجدي، إن بعض الولايات الأمريكية المؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بدأت تشهد العديد من الاحتجاجات، فى ظل ترقب الجميع إعلان نتائج الانتخابات الامريكية 2020.


وتابع مجدى خلال تغطية الخاصة لانتخابات الرئاسة الأمريكية عبر قناة "صدى البلد"، أن أنصار دونالد ترامب يرون أن هناك عمليات غش فى انتخابات الرئاسة الأمريكية حيث احتساب أصوات ناخبين غير شرعية لصالح منافسه جو بايدن.


وعرض أحمد مجدى، فيديو لسيدة أمريكية كانت تراقب الانتخابات الأمريكية وأثناء مراقبتها لاحظت وجود سيارات تحمل أصوات ناخبين لصالح جو بايدن مقابل ترامب.


وكشفت مؤشرات أولية تقدم المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا بفارق 6737 صوتًا مع اقتراب انتهاء فرز أصوات الولاية، وبذلك، وبافتراض ثبات موقف الولاية لصالح بايدن، يصبح المرشح الديمقراطي ضامنًا الحصول على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، متجاوزًا النصاب المطلوب لفوز أي مرشح برئاسة البلاد، وهو 270 صوتًا.

وتعتبر ولاية بنسلفانيا من الولايات الأربعة التي يحتاجها بايدن ليتمكن من الفوز في الانتخابات، حيث تمتلك 20 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وأبدى عدد من النواب الجمهوريين دعمهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي تحدث فيها عن وقوع مخالفات في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية وأثارت جدلا واسعا.

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