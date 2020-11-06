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فن

فيفي عبدة تهنئ هنادي مهنا بحفل زفافها على أحمد خالد صالح

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:50 م
فيفي عبدة
فيفي عبدة
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة فيفي عبده، الفنانة هنادي مهنى بحفل زفافها اليوم على أحمد خالد صالح. 

ونشرت فيفي عبده صورة للعريسين وعلقت: "الف مبروك النهارده فرح العروسة هنادي ابنة اخويا وصديق العمر هاني مهنا والعريس احمد ابن الفنان الغالي المحترم خالد صالح الله يرحمه.. ربنا يسعدكم و يهنيكم يا رب". 

ويقام الان حفل زفاف هنادي مهنى على أحمد خالد صالح بحضور عدد كبير من نجوم الفن. 

وتميز فستان هنادي مهنى  بتفصيلة جديدة وعصرية تتناسب معها، كما تميز الفستان بذيل طويل ومطرز بالورود والفصوص الناعمة التي تزين بها الفستان، ووضعت طرحة طويلة ومطرزة على رأسها باللون الابيض.


كما وضعت اكسسوارات للشعر باللون الفضي، ومنقوشة بمجموعة من الفصوص، وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.

كما ظهرت هنادي مهنى ، بفستان مجسم باللون الأبيض، وبأكمام طويلة خلال عقد قرانها، ومطرز بشكل انيق ليبرز رشاقتها، واختارت وضع ماكياج بسيط وناعم.

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