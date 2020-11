فيفي عبدة تهنئ هنادي مهنا بحفل زفافها على أحمد خالد صالح

View this post on Instagram

الف مبروك النهارده فرح العروسة هنادي ابنة اخويا و صديق العمر هاني مهنا و العريس احمد ابن الفنان الغالي المحترم خالد صالح الله يرحمه. ربنا يسعدكم و يهنيكم يا رب ❤️❤️❤️❤️❤️